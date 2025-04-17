الحنيطي يوكد على أهمية بناء مجتمع عسكري واعٍ بأسلوب حياة صحي

الوكيل الإخباري- افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، صالة الشهيد راشد الزيود بمدينة الحسين للشباب في العاصمة عمان، بحضور سمو الأمير نايف بن عاصم رئيس اتحاد الملاكمة الأردني ومدير الاتحاد الرياضي العسكري العقيد الركن عاطف العمرو.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، حول مراحل تحديث وتجهيز الصالة الرياضية بأعلى المواصفات الفنية الدولية وذلك في إطار جهود دعم الرياضة العسكرية وتعزيز اللياقة البدنية لمرتبات القوات المسلحة.



وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أن الافتتاح يأتي جزءًا من استراتيجية القوات المسلحة في دعم الرياضة واللياقة، انطلاقًا من أهمية تعزيز صحة الأفراد وبناء مجتمع عسكري واعٍ بأسلوب حياة صحي عماده نشر الثقافة الرياضية للعسكريين.