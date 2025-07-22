الثلاثاء 2025-07-22 11:28 ص
 

الحنيفات: إيقاف إصدار رخص استيراد الأغنام الحية من سوريا اعتبارًا من مطلع تموز

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الثلاثاء، 22-07-2025 10:37 ص
الوكيل الإخباري-    اكد  وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات انه قد تم  وقف إصدار رخص استيراد الأغنام الحية من الجمهورية العربية السورية، وذلك اعتبارًا من بداية شهر تموز الحالي، في خطوة تهدف إلى حماية المنتج المحلي ودعم المربين الأردنيين.اضافة اعلان


وأوضح الحنيفات أن القرار يأتي في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى إعادة التوازن للسوق المحلي، خاصة في ظل وفرة الإنتاج الوطني من الأغنام خلال هذه الفترة. وأضاف أن وقف الاستيراد مؤقت ويهدف إلى إتاحة المجال لتسويق المنتج المحلي وامتصاص الفائض في الأسواق، بما ينعكس إيجابًا على أسعار البيع لصالح المزارعين والمربين.

وأكد وزير الزراعة أن الوزارة تتابع عن كثب حركة السوق المحلي، وتعمل على اتخاذ إجراءات مرنة ومدروسة لضمان استقرار الأسعار، والحفاظ على الأمن الغذائي، وتوازن العرض والطلب، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على دعم سلسلة الإنتاج الزراعي والحيواني ضمن رؤية متكاملة تضمن استدامة هذا القطاع الحيوي.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

جعفر حسان

أخبار محلية حسان: إعداد برنامج تنفيذي لرؤية التحديث للأعوام الثلاثة المقبلة

غتع

منوعات أمطار غزيرة تضرب شرق الصين وتسفر عن قتلى ومفقودين - فيديو

باحات المسجد الأقصى

فلسطين مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الاقصى

الصحة العالمية

فلسطين الصحة العالمية تعلن استهداف الاحتلال مقرها وسط قطاع غزة

غزة

فلسطين استشهاد طفلين في غزة بسبب سوء التغذية والمجاعة

العاصمة عمان

أخبار محلية الحنيفات: إيقاف إصدار رخص استيراد الأغنام الحية من سوريا اعتبارًا من مطلع تموز

يقغ

أخبار الشركات معرض الغذاء وتكنولوجيا الغذاء الدولي ينطلق في 12 آب المقبل بمشاركات محلية وأجنبية

نتنتنتنت

منوعات انتحار طالبة عراقية بعد صدور نتائج الثانوية رغم نجاحها



 
 





الأكثر مشاهدة