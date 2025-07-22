الحنيفات: إيقاف إصدار رخص استيراد الأغنام الحية من سوريا اعتبارًا من مطلع تموز

وأوضح الحنيفات أن القرار يأتي في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى إعادة التوازن للسوق المحلي، خاصة في ظل وفرة الإنتاج الوطني من الأغنام خلال هذه الفترة. وأضاف أن وقف الاستيراد مؤقت ويهدف إلى إتاحة المجال لتسويق المنتج المحلي وامتصاص الفائض في الأسواق، بما ينعكس إيجابًا على أسعار البيع لصالح المزارعين والمربين.
وأكد وزير الزراعة أن الوزارة تتابع عن كثب حركة السوق المحلي، وتعمل على اتخاذ إجراءات مرنة ومدروسة لضمان استقرار الأسعار، والحفاظ على الأمن الغذائي، وتوازن العرض والطلب، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على دعم سلسلة الإنتاج الزراعي والحيواني ضمن رؤية متكاملة تضمن استدامة هذا القطاع الحيوي.
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