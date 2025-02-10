الحنيفات: مشروع دعم الخدمات الزراعية يوفّر 974 فرصة عمل

وقال مندوب رئيس الوزراء، وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، خلال الحفل الذي حضره السفير الهولندي هاري فيرفي ومدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور خالد أبو حمور ،ومدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد البلاونة، ومدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبد الفتاح الشلبي، إن المشروع ساهم في وفر 974 فرصة عمل وتأهيل 15 جمعية تعاونية زراعية وبناء قدرات 5168 مزارعا حول الممارسات الزراعية الجيدة.
وأضاف" قدم المشروع أيضا 114 منحة لدعم صغار المزارعين والشباب الرياديين في القطاع الزراعي بقيمة 260 ألف دينار أردني، علاوة على 331 قرضا ميسرا دون فائدة بقيمة 2 مليون دينار أردني، انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي وبتمويل من الحكومة الهولندية.
وأشار الحنيفات إلى أن التعاون مع الشركاء في مشروع دعم الخدمات الزراعية أثمر عن الوصول إلى 6849 مستفيدا، وبلغت نسبة الإناث المستفيدات من المشروع 28 بالمئة، لافتاً إلى أن هذه النتائج ساهمت في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، علاوة على زيادة تنافسية القطاع الزراعي وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية في الأردن.
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