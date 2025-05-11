الحنيفات يؤكد أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في الزراعة

وقال الحنيفات خلال افتتاحه مقر الشركة الأردنية الصينية الزراعية، وهي متخصصة بالتقنيات الحديثة، إن صادرات المملكة الزراعية ارتفعت إلى نحو 1.5 مليار دينار، ونمت بنسبة 6.9 بالمئة خلال العام الماضي.
وأشار إلى أن الحكومة ومن خلال رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة تحرص على جذب الاستثمارات في القطاع الزراعي، ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع، ضمن السعي كي يكون الأردن مركزا إقليميا للأمن الغذائي.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس الوزراء يُقر حزمة من الحوافز لدعم صناعة الأفلام في الأردن
-
اختتام فعاليات برنامج "تصميم وإدارة المبادرات المجتمعية" في إربد
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة الحياري
-
مذكرة تفاهم مشتركة بين جامعة البلقاء التطبيقية ومجلس محافظة الزرقاء ونقابة المهندسين الأردنيين
-
نقابة الصحفيين تُجرى قرعة بعثة الحج
-
دوار جديد على مثلث هام- ناطفة في إربد لتنظيم حركة السير
-
وزير الإدارة المحلية يفتتح قاعة إدبيان في ناعور
-
افتتاح مبادرات ومعارض طلابية لتجميل مدخل مدينة الكرك