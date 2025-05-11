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الحنيفات يؤكد أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في الزراعة

وزير الزراعة خالد حنيفات
خالد الحنيفات
 
الأحد، 11-05-2025 05:42 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أهمية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في القطاع الزراعي وبما يسهم في تطوير القطاع وتحقيق الأمن الغذائي عبر مواكبة العالم خاصة في تقنيات موفرة للمياه تعمل على التوسع بالإنتاج.

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وقال الحنيفات خلال افتتاحه مقر الشركة الأردنية الصينية الزراعية، وهي متخصصة بالتقنيات الحديثة، إن صادرات المملكة الزراعية ارتفعت إلى نحو 1.5 مليار دينار، ونمت بنسبة 6.9 بالمئة خلال العام الماضي.


وأشار إلى أن الحكومة ومن خلال رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة تحرص على جذب الاستثمارات في القطاع الزراعي، ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع، ضمن السعي كي يكون الأردن مركزا إقليميا للأمن الغذائي.

 
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