الحنيفات يؤكد أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في الزراعة

الوكيل الإخباري- أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أهمية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في القطاع الزراعي وبما يسهم في تطوير القطاع وتحقيق الأمن الغذائي عبر مواكبة العالم خاصة في تقنيات موفرة للمياه تعمل على التوسع بالإنتاج.

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وقال الحنيفات خلال افتتاحه مقر الشركة الأردنية الصينية الزراعية، وهي متخصصة بالتقنيات الحديثة، إن صادرات المملكة الزراعية ارتفعت إلى نحو 1.5 مليار دينار، ونمت بنسبة 6.9 بالمئة خلال العام الماضي.