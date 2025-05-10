الحنيفات يتفقد سير العمل بمديرية زراعة الزرقاء

الوكيل الإخباري - تفقد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، سير العمل في مديرية زراعة محافظة الزرقاء، وأبرز المشاريع المنجزة وتلك التي ما زالت قيد التنفيذ.

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وقال الحنيفات، خلال الجولة إن إنشاء الحفائر والسدود الترابية ضمن خطط الحصاد المائي، يمثل ركيزة استراتيجية لخدمة مربي الثروة الحيوانية، وإن الوزارة تواصل جهودها في مجالات التحقق والترقيم للقطعان لضمان تنظيم هذا القطاع الحيوي واستدامته.



وأضاف أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بملف الإرشاد الزراعي، لما له من أثر مباشر في تعزيز الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل، مشددًا على ضرورة رفع وتيرة العمل للمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة في القطاع.