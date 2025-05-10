السبت 2025-05-10 04:49 م
 

الحنيفات يتفقد سير العمل بمديرية زراعة الزرقاء

ت
أرشيفية
 
السبت، 10-05-2025 04:27 م

الوكيل الإخباري - تفقد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، سير العمل في مديرية زراعة محافظة الزرقاء، وأبرز المشاريع المنجزة وتلك التي ما زالت قيد التنفيذ.

اضافة اعلان


وقال الحنيفات، خلال الجولة إن إنشاء الحفائر والسدود الترابية ضمن خطط الحصاد المائي، يمثل ركيزة استراتيجية لخدمة مربي الثروة الحيوانية، وإن الوزارة تواصل جهودها في مجالات التحقق والترقيم للقطعان لضمان تنظيم هذا القطاع الحيوي واستدامته.


وأضاف أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بملف الإرشاد الزراعي، لما له من أثر مباشر في تعزيز الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل، مشددًا على ضرورة رفع وتيرة العمل للمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة في القطاع.


وأثنى الحنيفات على جهود كوادر المديرية، خاصة في مجال إدارة ملف السماد العضوي، وعلى الإنجازات المتحققة، مؤكدا أهمية مواصلة العطاء والعمل بروح الفريق لخدمة القطاع الزراعي.

 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس السوري والعاهل البحريني استعرضا العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية

عربي ودولي من باريس إلى المنامة .. الشرع يواصل حراكه الدبلوماسي

قطع "داعش" رؤوس العديد من الرهائن

عربي ودولي عودة لملف منسي .. هل تنجح قطر في كشف مصير الرهائن الأمريكيين؟

ت

أخبار محلية الحنيفات يتفقد سير العمل بمديرية زراعة الزرقاء

ل

أخبار محلية رغم الحملات المغرضة.. الأردن ثابت في دعمه لغزة

ت

فلسطين 23 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

ا

أخبار محلية اختتام أعمال مؤتمر الجمعية الأردنية لاختصاصيي الجلدية

ا

أسواق ومال ارتفاع الجنيه الإسترليني فوق حاجز 1.33 دولار

ا

عربي ودولي الهند وباكستان توافقان على وقف فوري لإطلاق النار



 
 





الأكثر مشاهدة