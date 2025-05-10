الحنيفات يتفقد سير العمل بمديرية زراعة الزرقاء

وقال الحنيفات، خلال الجولة إن إنشاء الحفائر والسدود الترابية ضمن خطط الحصاد المائي، يمثل ركيزة استراتيجية لخدمة مربي الثروة الحيوانية، وإن الوزارة تواصل جهودها في مجالات التحقق والترقيم للقطعان لضمان تنظيم هذا القطاع الحيوي واستدامته.
وأضاف أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بملف الإرشاد الزراعي، لما له من أثر مباشر في تعزيز الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل، مشددًا على ضرورة رفع وتيرة العمل للمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة في القطاع.
وأثنى الحنيفات على جهود كوادر المديرية، خاصة في مجال إدارة ملف السماد العضوي، وعلى الإنجازات المتحققة، مؤكدا أهمية مواصلة العطاء والعمل بروح الفريق لخدمة القطاع الزراعي.
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