الحنيفات يلتقي مربي الأبقار ومزارعي المحاصيل الحقلية

الوكيل الإخباري- بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، خلال لقائه اليوم الأحد، عدداً من مزارعي المحاصيل الحقلية ومربي الأبقار في محافظة إربد، أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي.

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وأكد الحنيفات، بحضور النائب الدكتور إياد جبريل، حرص الوزارة على متابعة جميع القضايا التي طرحها المزارعون والعمل على معالجتها بما يخدم مصلحة القطاع الزراعي.



كما وجّه إلى ضرورة تأسيس جمعية تعاونية خاصة بمربي الأبقار في محافظة إربد، مشيراً إلى أن الوزارة ستقدّم الدعم اللازم لهذه الجمعية، بهدف تمكين مربي الأبقار، ورفع مستوى دخل الأسر المنتجة في المنطقة.