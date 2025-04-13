الحنيفات يلتقي مربي الأبقار ومزارعي المحاصيل الحقلية

وأكد الحنيفات، بحضور النائب الدكتور إياد جبريل، حرص الوزارة على متابعة جميع القضايا التي طرحها المزارعون والعمل على معالجتها بما يخدم مصلحة القطاع الزراعي.
كما وجّه إلى ضرورة تأسيس جمعية تعاونية خاصة بمربي الأبقار في محافظة إربد، مشيراً إلى أن الوزارة ستقدّم الدعم اللازم لهذه الجمعية، بهدف تمكين مربي الأبقار، ورفع مستوى دخل الأسر المنتجة في المنطقة.
واطلع وزير الزراعة على واقع المحاصيل الحقلية، مؤكدا متابعة ملاحظات المزارعين والعمل على ما يمكن منها لما يضمن تقديم الخدمة المناسبة.
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