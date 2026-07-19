الحيصة والبطاينة يتفقدان مصادر المياه الشمالية

09:11 ص

الوكيل الإخباري- تفقد أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، وأمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، عدداً من مصادر المياه الشمالية، للاطلاع على واقع العمل ومستوى الجاهزية التشغيلية، وسير إجراءات إدارة وتشغيل المصادر المائية. اضافة اعلان





واستمع امين عام سلطة وادي الاردن وامين عام سلطة المياه ، خلال الجولة، إلى إيجاز من الكوادر الفنية حول كميات المياه المنتجة، وآليات التشغيل، والإجراءات المتخذة لضمان استدامة التزويد المائي، بما يواكب الطلب المتزايد خلال فصل الصيف.



وأكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين سلطة وادي الأردن وسلطة المياه، ومواصلة تطوير كفاءة إدارة الموارد المائية، بما يسهم في تعزيز الأمن المائي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



كما تم البحث في دراسة مواقع جديده لتطوير مصادر مائية إضافية





