الحيصة والبطاينة يتفقدان مصادر المياه الشمالية

واستمع امين عام سلطة وادي الاردن وامين عام سلطة المياه ، خلال الجولة، إلى إيجاز من الكوادر الفنية حول كميات المياه المنتجة، وآليات التشغيل، والإجراءات المتخذة لضمان استدامة التزويد المائي، بما يواكب الطلب المتزايد خلال فصل الصيف.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين سلطة وادي الأردن وسلطة المياه، ومواصلة تطوير كفاءة إدارة الموارد المائية، بما يسهم في تعزيز الأمن المائي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تم البحث في دراسة مواقع جديده لتطوير مصادر مائية إضافية
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