الأربعاء 2026-04-22 01:44 م

الحيصة: وقف الآبار المخالفة في سوريا يعزز استدامة مياه اليرموك

الأربعاء، 22-04-2026 12:20 م

الوكيل الإخباري- أطلق الأردنّ وسوريا، الأربعاء في عمّان، المنصة الأردنية–السورية التشغيلية المشتركة للمياه، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في إدارة الموارد المائية المشتركة، وتطوير آليات التنسيق الفني وتبادل البيانات، بما يسهم في مواجهة تحديات شح المياه وتحقيق الإدارة المستدامة لهذا القطاع الحيوي في البلدين.

وقال الأمين العام لسلطة وادي الأردن، هشام الحيصة، إن إطلاق المنصة يأتي بعد الاتفاق عليها خلال اجتماع اللجنة المشتركة الثاني الذي عُقد في دمشق، مشيرًا إلى استكمال جميع الأعمال والمتطلبات اللازمة لتفعيل هذه المنصة التشاركية للبيانات.


وأضاف الحيصة أن المنصة تهدف إلى تحقيق الأمن المائي المستدام عبر التكامل المؤسسي، وتوفير بيانات دقيقة لصناع القرار بما يعزز الشفافية والوضوح، ويخدم المواطنين في البلدين، لافتًا إلى أنها ستسهم في إعداد مشاريع ميدانية مهمة على أرض الواقع.


وبيّن أن المنصة ستدعم تحسين كفاءة استخدام مياه الري وتطوير النمط الزراعي في الجانب السوري، بما ينعكس على استدامة جريان مياه نهر اليرموك، وتعزيز مخزون سد الوحدة في الأردن.


وأشار إلى أن المنصة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الاستشعار عن بُعد، بما يتيح للمهندسين الأردنيين والسوريين رفع كفاءة إدارة قطاع المياه في البلدين.


وأوضح أنّ المشروع يأتي ضمن حزمة إجراءات ومشاريع لتطوير وتنمية حوض اليرموك، بما يعزز الشراكة في ملف المياه ويحقق الاستفادة المتبادلة بين الجانبين.


ولفت إلى أنّ الجانب السوري سيعمل على وقف الآبار المخالفة التي تؤثر على ينابيع المياه في حوض نهر اليرموك، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على استدامة تدفق المياه وتعزيز الموارد المائية المشتركة.

 
 


