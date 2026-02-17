الثلاثاء 2026-02-17 12:33 م

الحيصة يفتتح ورشة عمل حول إعادة توزيع الموارد المائية في وادي الأردن

الثلاثاء، 17-02-2026 11:52 ص
الوكيل الإخباري-   افتتح أمين عام سلطة وادي الأردن، المهندس هشام الحيصة، الاثنين 16/2/2026، ورشة عمل لمناقشة نتائج التقييم الأساسي لخطة إعادة توزيع الموارد المائية في وادي الأردن، وذلك بحضور أمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد، ومدير مشروع المحافظة على المياه المموّل من السفارة الأمريكية في عمّان فرانك أوبريان، وعدد من المعنيين من الجانبين.اضافة اعلان


وأكد الحيصة أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية في وادي الأردن، باعتباره من أهم المناطق الزراعية في المملكة، والتي تعتمد على مزيج من المياه العذبة والمياه المعالجة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للمياه وتحقيق الاستدامة المائية، وتعزيز جاهزية وادي الأردن لاستقبال الكميات الإضافية من المياه المعالجة التي سيتم إنتاجها عند تشغيل الناقل الوطني.

وفي سياق متصل، جرى تكليف شركة أورينت للهندسة بإعداد خطة إعادة توزيع الموارد المائية في وادي الأردن، حيث ناقشت جلسات الورشة نتائج التقييم الأساسي لهذه الخطة، بهدف ضمان إدارة أكثر كفاءة وعدالة للموارد المائية، والاستعداد لاستيعاب كميات المياه المعالجة الإضافية المتوقعة مع تشغيل مشروع الناقل الوطني.

وأشار فرانك أوبريان، مدير مشروع المحافظة على المياه، إلى أن الأردن يواجه فجوة متزايدة بين العرض والطلب على المياه نتيجة الندرة الطبيعية والنمو السكاني وتغير المناخ، موضحًا أن مشروع الناقل الوطني سيُحدث تحولًا في منظومة إعادة استخدام المياه المعالجة مع تزايد كمياتها بعد عام 2030.

وأكد أوبريان ضرورة جاهزية سلطة وادي الأردن من حيث البنية التحتية وأنظمة المزج والنقل والأطر التشغيلية لضمان الاستفادة المثلى من هذه الكميات، خاصة لدعم القطاع الزراعي والأمن الغذائي.
 
 


