الحيصه يتفقد سد زرقاء ماعين بعد وصوله إلى طاقته الاستيعابية الكاملة

الوكيل الإخباري- تفقد أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصه، اليوم الجمعة، سد زرقاء ماعين عقب وصوله إلى طاقته الاستيعابية الكاملة البالغة مليوني متر مكعب.

