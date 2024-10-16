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الخارجية: إجلاء 12 مواطنا أردنيا من لبنان

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الأربعاء، 16-10-2024 06:11 م

الوكيل الإخباري-    استمرارا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية بإجلاء الرعايا الأردنيين من لبنان وضمان عودتهم إلى المملكة سالمين، أعلنت وزارة الخارجية و شؤون المغتربين اليوم الأربعاء، إجلاء 12 مواطناً أردنياً من لبنان الشقيق، عبر طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، سُيرت إلى مطار رفيق الحريري، الدولي حاملة مساعدات إنسانية للشعب اللبناني.

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وتعد هذه الطائرة العاشرة من طائرات المساعدات الأردنية والتي حملت مواد غذائية وإغاثية وأدوية ومستلزمات طبية.


‏وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، إن هذه طائرة الإجلاء الرابعة للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة بالمشاركة مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بهدف تأمين عودة المواطنين الأردنيين المتواجدين في لبنان إلى المملكة سالمين، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي اللبنانية، ليصل إجمالي عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم من لبنان عبر طائرات السلاح الجو الملكي 102 مواطن، جميعهم ممن سجلوا على المنصة الإلكترونية الخاصة بالإجلاء لدى السفارة الأردنية في بيروت.


وأضاف أنه ومنذ بداية آب الماضي إلى الآن وصل 3305 مواطنين أردنيين إلى المملكة قادمين من لبنان، من خلال مطار الملكة علياء الدولي، إضافة إلى الأعداد التي وصلت برا من خلال مركز حدود جابر.


‏وبين السفير القضاة، أن السفارة الأردنية في بيروت، وبالتنسيق مع سلطة الطيران المدني، تتعاون مع شركة طيران الشرق الأوسط في تسيير رحلات إضافية إلى المملكة وتخصيص مقاعد خاصة للمواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة، إضافة إلى المساعدة في تأمين العودة براً إلى المملكة من خلال أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

 
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