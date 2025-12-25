الخارجية: استلام جثمان المواطن عبدالمطلب القيسي وتسليمه لذويه

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي في تصريح خاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنّ الوزارة تابعت بالتنسيق مع الجهات المعنية الأردنية عملية الإفراج عن الجثمان وتأمين عودته إلى الأردن، مُبيّنًا أنّه تمّ استلام الجثمان عبر جسر الملك حسين وتسليمه إلى ذويه لدفنه في الأردن.
-
أخبار متعلقة
-
تنويه هام من التنفيذ القضائي الى جميع المواطنين
-
وزير الداخلية يشارك بقداس منتصف الليل في كنيسة المهد ببيت لحم
-
قرار هام من وزارة التربية اعتبارا من العام القادم
-
العدل: تنفيذ 2143 “عقوبة بديلة عن الحبس” منذ بداية العام
-
نقابة المحامين ترفع رسوم اشتراك التأمين الصحي 25% اعتبارًا من 2026
-
فصل الكهرباء من الـ8 صباحا والى 5 مساء عن مناطق في المملكة -أسماء
-
اتحاد عمان يتجاوز الجليل بدوري " سي اف آي" الممتاز
-
البدور يقوم بزيارة ليلية مفاجئة لطوارئ مستشفى السلط