الخميس 2025-12-25 11:56 ص

الخارجية: استلام جثمان المواطن عبدالمطلب القيسي وتسليمه لذويه

وزارة الخارجية تدين الهجوم على قوات الأمم المتحدة في السودان
وزارة الخارجية
الخميس، 25-12-2025 10:36 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن استلام جثمان المواطن الأردني عبدالمطلب القيسي وتسليمه لذويه لدفنه في المملكة.

اضافة اعلان


وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي في تصريح خاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنّ الوزارة تابعت بالتنسيق مع الجهات المعنية الأردنية عملية الإفراج عن الجثمان وتأمين عودته إلى الأردن، مُبيّنًا أنّه تمّ استلام الجثمان عبر جسر الملك حسين وتسليمه إلى ذويه لدفنه في الأردن.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

صادرات الصناعات التعدينية تصل 61 دولة

عربي ودولي صادرات الصناعات التعدينية تصل 61 دولة

7777

فيديو منوع متداول: هكذا يمكنك الخروج بسيارتك بسهولة عند اصطفافها في مكان ضيّق

5غ5

فيديو منوع المقطع الأكثر تداولًا لفرحة هذا الصغير عندما ذهب لأول مرة ليشتري الخبز بمفرده

حاويات مستخدمة للاستيراد والتصدير في ميناء العقبة جنوبي الأردن.

اقتصاد محلي 394 مليون دينار فائض الميزان التجاري للمملكة مع أميركا

ف

فيديو منوع متداول: هكذا يحمي الأطباء أنفسهم ويستعدّون عند التعامل مع مريض يحمل مرضًا شديد العدوى والخطورة

غت

فيديو منوع متداول: في الدول الإسكندنافية، من الشائع ترك الأطفال الرُّضَّع ينامون في الخارج خلال الشتاء والثلوج

اةاةا

فيديو منوع متداول حول العالم: طريق نال تداولًا واسعًا بسبب غرابة تصميمه

5غ5

فيديو منوع مقطع بعنوان: جميع مشاكلنا امام هذا الطفل لاشيء



 






الأكثر مشاهدة