الإثنين 2026-02-23 05:18 م

الخارجية الأردنية تؤكد دعمها لسيادة الكويت ووحدة أراضيها

الخارجية الأردنية تؤكد دعمها لسيادة الكويت ووحدة أراضيها
الخارجية الأردنية تؤكد دعمها لسيادة الكويت ووحدة أراضيها
 
الإثنين، 23-02-2026 03:40 م
الوكيل الإخباري-   أكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم أنّها تتابع باهتمام بالغ تداعيات إيداع جمهورية العراق الشقيقة لدى الأمم المتحدة قوائم الإحداثيات والخريطة المتعلّقة بالمناطق البحرية بين العراق ودولة الكويت الشقيقة، وأكّدت ضرورة احترام القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للعام 1982 والاتفاقات ذات الصلة المُوقَّعة بين البلدين الشقيقين.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي موقف الأردن الثابت في دعم سيادة دولة الكويت الشقيقة على جميع أراضيها ومناطقها البحرية ووحدة أراضيها وسلامتها.

وأكّد المجالي أهمية تغليب لغة الحوار وحل الخلاف على أساس قواعد القانون الدولي، واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، وبما يعزّز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ويحفظ مصالحهما، ويسهم في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الكويتي

و

أخبار محلية الصفدي ونظيره العراقي يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

ت

أخبار محلية مجلس التعليم العالي يقرر فتح القبول المباشر في عدد من الجامعات والكليات

ولي العهد يترأس اجتماعا في قصر الحسينية لبحث تطوير قطاع التكنولوجيا المالية

أخبار محلية ولي العهد يترأس اجتماعا في قصر الحسينية لبحث تطوير قطاع التكنولوجيا المالية

"الخارجية النيابية" تلتقي سفيرة التشيك

شؤون برلمانية "الخارجية النيابية" تلتقي سفيرة التشيك

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيًا في الضفة الغربية

فلسطين الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيًا في الضفة الغربية

إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لاستخدام أدوات الضغط ضد الحكومة الإسرائيلية

عربي ودولي إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لاستخدام أدوات الضغط ضد الحكومة الإسرائيلية

منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير الأوقاف الثلاثاء

أخبار محلية منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير الأوقاف الثلاثاء



 






الأكثر مشاهدة