الخارجية الأردنية تعزي بضحايا تحطّم الطائرة الروسية

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير د. سفيان القضاة، تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية روسيا الاتحادية في هذا المصاب الأليم، مُعرِبًا عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأُسَر الضحايا.
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