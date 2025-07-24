الخميس 2025-07-24 06:25 م
 

الخارجية الأردنية تعزي بضحايا تحطّم الطائرة الروسية

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
 
الخميس، 24-07-2025 06:04 م
الوكيل الإخباري-   أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية روسيا الاتحادية بضحايا تحطّم طائرة ركّاب في منطقة تيندا بمقاطعة أمور في الشرق الأقصى الروسي، ما أدّى إلى مصرع جميع ركابها.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير د. سفيان القضاة، تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية روسيا الاتحادية في هذا المصاب الأليم، مُعرِبًا عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأُسَر الضحايا.
 
 
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