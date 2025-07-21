الخارجية الأردنية: نثمّن المواقف الدولية الرافضة للتهجير والاستيطان

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تقدير المملكة للمواقف التي تضمّنها البيان، خاصة رفض الأنشطة الاستيطانية التي تقوّض حلّ الدولتين، والدعوة إلى حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية ورفع القيود التي تعيق عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.
وأشار القضاة إلى أنّ هذا البيان ينسجم مع الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء المأساة الإنسانية في غزة من خلال التوصّل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، والتأكيد على دعم الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
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