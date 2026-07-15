الخارجية الأميركية تثمن دور الأردن في جهود تكريس الأمن والاستقرار بالمنطقة

وأكّد الوزيران خلال اللقاء عمق علاقات الشراكة الأردنية الأميركية، والحرص المشترك على تطويرها في مختلف المجالات.
وبحث الصفدي وروبيو الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد وتحقيق واستعادة التهدئة في المنطقة.
وأكّد الصفدي ضرورة التزام اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والتوصل إلى حل شامل للأزمة يعالج كل أسباب الصراع ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي ويكرس الأمن والاستقرار الدائمَين.
ودان الوزيران الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي.
كما بحث الوزيران الأوضاع في غزة والجهود المبذولة لضمان تنفيذ جميع بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأكّد الصفدي ضرورة تكثيف الجهود من أجل تحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين.
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