الخارجية: السلطات الكندية تعثر على جثمان المواطن الأردني عمارين بعد اختفائه

وقال القضاة في تصريح صحفي اليوم إن السلطات الكندية قامت بإجراء فحص الحمض النووي (DNA) على جثمان عمارين وتأكدت أن الجثمان يعود له.
وأوضح أن الفحص أكد أن سبب الوفاة كان نتيجة حادث غرق، مشيرًا إلى أن السلطات الكندية أبلغت زوجة عمارين بالعثور على جثمان زوجها.
وأكّد أن الوزارة على تواصل مع ذوي المواطن عمارين، وفي حال رغبوا سيتم التنسيق لنقل جثمانه إلى المملكة.
وقدم القضاة أحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
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