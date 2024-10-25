الخارجية: العثور على المواطنة الأردنية المفقودة في مكة المكرمة

الوكيل الإخباري- أكدت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أنه تم العثور على المواطنة الأردنية المفقودة في مكة المكرمة منذ أيام أثناء تأديتها مناسك العمرة؛ وأنها بخير.

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وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، إن السلطات السعودية أبلغت القنصلية الأردنية في جدة بأنها عثرت على المواطنة المفقودة ونفت ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من أنها تعرضت لاختطاف وهي بصحة جيدة.