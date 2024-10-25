الخارجية: العثور على المواطنة الأردنية المفقودة في مكة المكرمة

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، إن السلطات السعودية أبلغت القنصلية الأردنية في جدة بأنها عثرت على المواطنة المفقودة ونفت ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من أنها تعرضت لاختطاف وهي بصحة جيدة.
وبين السفير القضاة، أن الوزارة، ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، والقنصلية العامة الأردنية في جدة، ستتابع مع السلطات السعودية المختصة وذوي المواطنة الأردنية لضمان عودتها إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.
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