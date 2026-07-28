الخارجية القطرية تدين بشدة تجدد الاعتداءات على الأردن

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صحفي الثلاثاء، أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري والكامل جميع الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن أي خطوات من شأنها توسيع دائرة التصعيد، داعية إلى العودة الجادة لمسار الحوار والمفاوضات، والالتزام بالتفاهمات التي تم التوصل إليها عبر الجهود الدبلوماسية.
وجددت قطر تضامنها الكامل مع الأردن، ودعمها كل الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.
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