الجمعة 2026-07-17 11:28 م

الخارجية: الملكية الأردنية تسيّر رحلات منتظمة بين عمّان وصنعاء

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أرشيفية
 
الجمعة، 17-07-2026 09:40 م

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الجمعة، أنّه استجابةً للاحتياجات الإنسانية للأشقاء في الجمهورية اليمنية الشقيقة، ودعمًا لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم مسار السلام في اليمن، وتنفيذًا للتفاهمات السابقة حول تسيير رحلات تجارية بين الأردن واليمن، فإنّ الخطوط الملكية الأردنية ستنفّذ مبادرةً لتسيير رحلات منتظمة من عمّان إلى صنعاء.

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وبينت وزارة الخارجية أنه سيجري العمل على استكمال الإجراءات الفنية واللوجستية لذلك.

 
 


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