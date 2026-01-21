الأربعاء 2026-01-21 05:57 م

الخارجية النيابية تبحث مع السفير البلغاري تعزيز العلاقات الثنائية

الأربعاء، 21-01-2026 04:09 م

الوكيل الإخباري- بحثت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، برئاسة النائب المهندس هيثم زيادين، خلال لقائها اليوم الأربعاء، السفير البلغاري لدى المملكة ميتين كازاك، بحضور الوزير المفوض في وزارة الخارجية تمارا الرقاد، مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وأكد زيادين متانة وعمق العلاقات الأردنية البلغارية، القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيرا إلى أن الأردن ينظر إلى بلغاريا كشريك مهم داخل الاتحاد الأوروبي، وبوابة فاعلة لتعزيز التعاون المشترك، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والنقل والسياحة.


وشدد على أهمية تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز دور لجان الصداقة البرلمانية في البلدين، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون ودعم المواقف الأردنية في المحافل الدولية، مثمنا المواقف البلغارية الداعمة لحل الدولتين.


وتطرق زيادين إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الموقف الأردني، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ينطلق من ثوابت راسخة تدعو إلى التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.


بدورهم ، أكد أعضاء اللجنة النواب: علي الغزاوي، وهدى نفاع، وديمة طهبوب، ودينا البشير، وعثمان المخادمة أهمية تعزيز التعاون البرلماني والاقتصادي والتجاري، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للأردن كبوابة للأسواق الإقليمية، إلى جانب تطوير التبادل السياحي وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التعليم والثقافة والطاقة.


من جانبه، أعرب السفير البلغاري عن اعتزاز بلاده بمستوى العلاقات التي تجمعها مع الأردن، مؤكدا حرص بلاده على توسيع مجالات التعاون الثنائي، واستمرار التنسيق والتشاور السياسي حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مثمنا الدور المحوري الذي يضطلع به الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

 
 


