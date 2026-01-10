الخارجية تؤكد ضرورة حماية مقارّ البعثات الدبلوماسية بعد استهداف مبنى سفارة قطر في أوكرانيا

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي ضرورة احترام القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961، بما يضمن حماية مقارّ البعثات الدبلوماسية وأعضائها.
وشدّد المجالي على موقف المملكة الداعي لحلّ الأزمة الروسية الأوكرانية عبر الطرق السلمية والحوار.
