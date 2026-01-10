الخارجية تؤكد ضرورة حماية مقارّ البعثات الدبلوماسية بعد استهداف مبنى سفارة قطر في أوكرانيا

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن بالغ أسفها لتعرّض مبنى سفارة دولة قطر لدى أوكرانيا لأضرار جراء القصف الذي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. اضافة اعلان





وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي ضرورة احترام القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961، بما يضمن حماية مقارّ البعثات الدبلوماسية وأعضائها.



وشدّد المجالي على موقف المملكة الداعي لحلّ الأزمة الروسية الأوكرانية عبر الطرق السلمية والحوار.

