الخارجية تتابع حادث تعرضت له حافلة معتمرين أردنيين في السعودية

الوكيل الإخباري- تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الحادث الذي تعرضت له حافلة معتمرين أردنيين صباح اليوم الأربعاء في منطقة ميقوع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كانت تقل 37 مواطنا.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، أن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة في الرياض والقنصلية العامة في جدة تابعت الحادث منذ وقوعه مع السلطات السعودية المعنية، مبينا أن الحادث أسفر عن إصابة 11 مواطنا.