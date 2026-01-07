الأربعاء 2026-01-07 03:44 م

الخارجية تتابع حادث تعرضت له حافلة معتمرين أردنيين في السعودية

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
 
الأربعاء، 07-01-2026 03:01 م

الوكيل الإخباري-   تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الحادث الذي تعرضت له حافلة معتمرين أردنيين صباح اليوم الأربعاء في منطقة ميقوع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كانت تقل 37 مواطنا.                 

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، أن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة في الرياض والقنصلية العامة في جدة تابعت الحادث منذ وقوعه مع السلطات السعودية المعنية، مبينا أن الحادث أسفر عن إصابة 11 مواطنا.


وأكد المجالي أن الوزارة ستواصل متابعة أوضاع المواطنين، وتقديم كل ما يلزم من مساعدة وإسناد لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، معربا عن تمنياته الشفاء العاجل لهم.

 
 


