الخارجية تتابع حادث تعرضت له حافلة معتمرين أردنيين في السعودية

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، أن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة في الرياض والقنصلية العامة في جدة تابعت الحادث منذ وقوعه مع السلطات السعودية المعنية، مبينا أن الحادث أسفر عن إصابة 11 مواطنا.
وأكد المجالي أن الوزارة ستواصل متابعة أوضاع المواطنين، وتقديم كل ما يلزم من مساعدة وإسناد لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، معربا عن تمنياته الشفاء العاجل لهم.
