الخارجية تتابع حالة مواطنين أردنيين أصيبا في الإمارات

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، إنّ السفير الأردني في أبوظبي تواصل مع المواطن الأردني الذي أُصيب صباح اليوم نتيجة اعتداء إيراني غادر على أبوظبي للاطمئنان عليه وتقديم أيّ مساعدة لازمة، وأنّ المواطن إصابته طفيفة وقد غادر المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم.
وأضاف المجالي أنّ القنصل العام في دبي تواصل مع مواطن أردني كان أُصيب إصابة خفيفة نتيجة اعتداء إيراني غادر على دبي للاطمئنان عليه، وأنّ المواطن غادر المستشفى بعد تلقّي العلاج اللازم.
وتجدّد الوزارة إدانتها الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الأردن وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة والدول العربية الشقيقة، وتؤكّد تضامن الأردن ووقوفه الكامل مع الإمارات والدول العربية الشقيقة، ودعمه لكلّ ما تتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم واستقرارهم وسلامة مواطنيهم.
وتشكر الوزارة دولة الإمارات العربية الشقيقة على ما تقدمه من عناية ورعاية للمواطنين الأردنيين المقيمين فيها، والعناية التي قدّمتها للمواطنَين اللذين أُصيبا نتيجة الاعتداءات الإيرانية.
وترجو الوزارة المواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين خارج المملكة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والتزام التعليمات الصادرة عن حكومات الدول المقيمين فيها، والتواصل مع الوزارة لطلب أيّ مساعدة على مدار الساعة عبر الأرقام الآتية:
- وحدة مركز العمليات في الوزارة:
00962799562471
00962799562193
- أو عبر البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: [email protected]
- أو عبر الأرقام المنشورة لبعثات المملكة الدبلوماسية الموجودة في تلك الدول.
