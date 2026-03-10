الخارجية تتابع طلبات الأردنيين الراغبين بالعودة الى المملكة

الوكيل الإخباري- تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية وبعثات المملكة في دول الخليج العربي الشقيقة طلبات واستفسارات الأردنيين الراغبين بالعودة برا إلى المملكة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أن سفارات المملكة وقنصلياتها في دول الخليج العربي الشقيقة تتلقى طلبات المواطنين الراغبين بالعودة وتقوم بمتابعتها وإرسالها إلى السفارة الأردنية في الرياض للتنسيق مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة لمنح المواطنين الأردنيين تأشيرات مرور عبر أراضيها.