الخارجية تتسلم أوراق اعتماد سفير المستشارية العسكرية لفرسان مالطا

-
أخبار متعلقة
-
ولي العهد يوجه المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل بالعمل على تطوير منظومة البحث العلمي والابتكار
-
أوقاف الكورة تعقد مجلس الفُتيا الرمضاني الأول
-
مدير الأمن العام يرعى حفل التقييم السنوي والتميز لعام 2025
-
الملك يؤكد ضرورة غرس القيم الإنسانية والتطوعية في الأجيال القادم
-
وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الكويتي
-
الصفدي ونظيره العراقي يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة
-
مجلس التعليم العالي يقرر فتح القبول المباشر في عدد من الجامعات والكليات
-
ولي العهد يترأس اجتماعا في قصر الحسينية لبحث تطوير قطاع التكنولوجيا المالية