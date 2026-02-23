الخارجية تتسلم أوراق اعتماد سفير المستشارية العسكرية لفرسان مالطا

05:48 م

الوكيل الإخباري- تسلم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز، اليوم الاثنين، نسخة من أوراق اعتماد سفير المستشارية العسكرية لفرسان مالطا، جيانجياكومو لابيجير، سفيرا معتمدا ومقيما لدى المملكة. اضافة اعلان







