الإثنين 2026-02-23 07:30 م

الخارجية تتسلم أوراق اعتماد سفير المستشارية العسكرية لفرسان مالطا

جانب من تسلم أوراق الاعتماد
 
الإثنين، 23-02-2026 05:48 م
الوكيل الإخباري- تسلم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز، اليوم الاثنين، نسخة من أوراق اعتماد سفير المستشارية العسكرية لفرسان مالطا، جيانجياكومو لابيجير، سفيرا معتمدا ومقيما لدى المملكة. اضافة اعلان
 
 


