الخارجية تتسلم أوراق اعتماد سفير جمهورية الهند

الوكيل الإخباري- تسلّم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين، السفير ماجد القطارنة، اليوم الأربعاء، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية الهند الصديقة، مانيش تشوهان، سفيراً معتمداً ومقيماً لدى المملكة.