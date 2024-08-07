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الخارجية تتسلم أوراق اعتماد سفير جمهورية الهند

القطارنة يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية الهند
القطارنة يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية الهند




 

الأربعاء، 07-08-2024 01:58 م

الوكيل الإخباري-   تسلّم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين، السفير ماجد القطارنة، اليوم الأربعاء، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية الهند الصديقة، مانيش تشوهان، سفيراً معتمداً ومقيماً لدى المملكة.

 

 

 

 

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