الخارجية تتسلم نسخا من أوراق اعتماد سفراء أوروغواي ولاتقيا وبنين

الوكيل الإخباري - تسلّم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين، السفير ماجد القطارنة، اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماد سفيرة جمهورية أوروغواي الشرقية الصديقة، أدريانا دوتي، سفيراً معتمداً غير مقيم لدى المملكة.

اضافة اعلان



كما تسلّم القطارنة، اليوم، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية لاتفيا الصديقة، أندريس رازانس، سفيراً معتمداً غير مقيم لدى المملكة، وكذلك تسلّم القطارنة نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية بنين الصديقة، آدم باغودو زكاري، سفيراً معتمداً غير مقيم لدى المملكة.