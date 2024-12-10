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الخارجية تتسلم نسخا من أوراق اعتماد سفراء أوروغواي ولاتقيا وبنين

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جانب من تسلم أوراق الاعتماد
الثلاثاء، 10-12-2024 12:01 م

الوكيل الإخباري - تسلّم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين، السفير ماجد القطارنة، اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماد سفيرة جمهورية أوروغواي الشرقية الصديقة، أدريانا دوتي، سفيراً معتمداً غير مقيم لدى المملكة.

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كما تسلّم القطارنة، اليوم، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية لاتفيا الصديقة، أندريس رازانس، سفيراً معتمداً غير مقيم لدى المملكة، وكذلك تسلّم القطارنة نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية بنين الصديقة، آدم باغودو زكاري، سفيراً معتمداً غير مقيم لدى المملكة.

 


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