الخارجية تتسلم نسخا من أوراق اعتماد سفراء أوروغواي ولاتقيا وبنين

كما تسلّم القطارنة، اليوم، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية لاتفيا الصديقة، أندريس رازانس، سفيراً معتمداً غير مقيم لدى المملكة، وكذلك تسلّم القطارنة نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية بنين الصديقة، آدم باغودو زكاري، سفيراً معتمداً غير مقيم لدى المملكة.
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