الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الباكستاني

11:42 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/763152 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تسلم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز، اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، خرم سرفراز خان، سفيرا معتمدا ومقيما لدى المملكة. اضافة اعلان





تم نسخ الرابط





