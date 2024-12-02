الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير العراقي

10:07 م

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الوكيل الإخباري- تسلّم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين، السفير ماجد القطارنة، اليوم الاثنين، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية العراق الشقيقة، عمر أحمد كريم البرزنجي، سفيراً معتمداً ومقيماً لدى المملكة. اضافة اعلان

