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الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير العراقي

السفير ماجد القطارنة والسفير عمر أحمد كريم البرزنجي
السفير ماجد القطارنة والسفير عمر أحمد كريم البرزنجي
الإثنين، 02-12-2024 10:07 م
الوكيل الإخباري-   تسلّم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين، السفير ماجد القطارنة، اليوم الاثنين، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية العراق الشقيقة، عمر أحمد كريم البرزنجي، سفيراً معتمداً ومقيماً لدى المملكة. اضافة اعلان
 
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