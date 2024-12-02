الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير العراقي

-
أخبار متعلقة
-
مياه عجلون تطرح 11 عطاءً بقيمة 1.2 مليون دينار
-
الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفيرة النرويجية
-
الزراعة: تقنية التتبع الإلكتروني لضمان جودة الزيت والعسل في مهرجان الزيتون
-
الحنيطي يفتتح عددا من القاعات في الجامعة الأردنية
-
الصفدي: الأردن مستمر في تقديم كل ما تستطيع من مساعدات لغزة
-
مذكرة تعاون بين جامعة آل البيت وبلدية ارحاب
-
بلدية المفرق تدعو للاستفادة من إعفاء غرامات المسقفات قبل نهاية العام
-
"تنظيم الطاقة": استبدال جميع عدادات الكهرباء القديمة بأخرى ذكية في عجلون