الثلاثاء 2025-05-13 04:08 م
 

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير رواندا

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جانب من تسلم أوراق السفير الرواندي
 
الثلاثاء، 13-05-2025 02:54 م
الوكيل الإخباري- تسلّم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير ماجد القطارنة، اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية رواندا الصديقة، جيمس نغانغو سفيرًا معتمدًا ومقيمًا لدى المملكة. اضافة اعلان
 
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أخبار محلية الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير رواندا



 
 





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