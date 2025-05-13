الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير رواندا

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الوكيل الإخباري- تسلّم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير ماجد القطارنة، اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية رواندا الصديقة، جيمس نغانغو سفيرًا معتمدًا ومقيمًا لدى المملكة. اضافة اعلان

