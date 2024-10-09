الخارجية تدين التفجير الإرهابي على طريق مطار كراتشي في باكستان

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة واستنكارها لهذا الحادث الإرهابي الذي أودى بحياة أبرياء، معرباً عن تضامن المملكة وتعاطفها مع حكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، ومع حكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة.
وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
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