الخارجية تدين التفجير الإرهابي على طريق مطار كراتشي في باكستان

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الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات، التفجير الإرهابي الذي وقع على طريق مؤدٍ إلى مطار كراتشي الدولي في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، والذي أسفر عن مقتل مواطنين صينيين اثنين ومواطن باكستاني، وإصابة العشرات. اضافة اعلان





وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة واستنكارها لهذا الحادث الإرهابي الذي أودى بحياة أبرياء، معرباً عن تضامن المملكة وتعاطفها مع حكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، ومع حكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة.



وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.