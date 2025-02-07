الخارجية تدين حادث إطلاق النار بمركز تعليمي في السويد

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور سفيان القضاة وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب مملكة السويد الصديقة في هذا الحادث الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.
وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب مملكة السويد الصديقة ولأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
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