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الخارجية تدين حادث إطلاق النار بمركز تعليمي في السويد

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
الجمعة، 07-02-2025 11:46 م
الوكيل الإخباري-   دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات حادث إطلاق النار الذي وقع في مركز تعليمي في مدينة أوريبرو غرب العاصمة السويدية ستوكهولم، مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والإصابات.اضافة اعلان


‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور سفيان القضاة وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب مملكة السويد الصديقة في هذا الحادث الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.

وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب مملكة السويد الصديقة ولأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
 
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