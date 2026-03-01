الإثنين 2026-03-02 01:35 ص

الخارجية تستدعي القائم بأعمال السفارة الإيرانية وتوجّه احتجاجًا شديد اللهجة

مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية
 
الأحد، 01-03-2026 11:57 م
الوكيل الإخباري-    استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم القائمَ بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عمّان وأبلغته رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى حكومته على الاعتداءات التي استهدفت أراضي الأردن ودول عربية شقيقة، وإدانتها انتهاكًا صارخًا لسيادته وسيادة الدول العربية، وخرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدًا مرفوضًا يهدّد سلامة المواطنين والأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.اضافة اعلان


وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إنّ الوزارة أبلغت القائمَ بالأعمال ضرورة الوقف الفوري للهجمات التي تستهدف الأردن، واحترام سيادته وسلامة أراضيه، والالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

وأكّد المجالي أنّ الوزارة أبلغت القائمَ بالأعمال بشكل حاسم أنّ الأردن سيتّخذ جميع الخطوات المتاحة واللازمة لحماية سلامة مواطنيه وأمنه وسيادته.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

جامعة الدول العربية

عربي ودولي جامعة الدول العربية تدين استهداف إيران لدول عربية

الأمن العام

أخبار محلية وفاة حدث إثر تعرضه للضرب على يد والده في لواء الرصيفة

الدفاع المدني

خاص بالوكيل 8 إصابات بحادث سير في شارع الأردن - فيديو

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يتوقع أن يستمر الهجوم على إيران "أربعة أسابيع أو أقل"

دول التعاون الخليجي

عربي ودولي وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي يدينون الاعتداءات الإيرانية على دولهم

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: الولايات المتحدة ستثأر لقتلاها وعلى الحرس الثوري إلقاء السلاح

اختفاء شابة في نعيمة بإربد وعائلتها تناشد المساعدة بالعثور عليها

خاص بالوكيل اختفاء شابة في نعيمة بإربد وعائلتها تناشد المساعدة بالعثور عليها

مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الخارجية تستدعي القائم بأعمال السفارة الإيرانية وتوجّه احتجاجًا شديد اللهجة



 






الأكثر مشاهدة