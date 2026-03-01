الخارجية تستدعي القائم بأعمال السفارة الإيرانية وتوجّه احتجاجًا شديد اللهجة

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إنّ الوزارة أبلغت القائمَ بالأعمال ضرورة الوقف الفوري للهجمات التي تستهدف الأردن، واحترام سيادته وسلامة أراضيه، والالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
وأكّد المجالي أنّ الوزارة أبلغت القائمَ بالأعمال بشكل حاسم أنّ الأردن سيتّخذ جميع الخطوات المتاحة واللازمة لحماية سلامة مواطنيه وأمنه وسيادته.
