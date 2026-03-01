الخارجية تستدعي القائم بأعمال السفارة الإيرانية وتوجّه احتجاجًا شديد اللهجة

11:57 م

الوكيل الإخباري- استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم القائمَ بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عمّان وأبلغته رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى حكومته على الاعتداءات التي استهدفت أراضي الأردن ودول عربية شقيقة، وإدانتها انتهاكًا صارخًا لسيادته وسيادة الدول العربية، وخرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدًا مرفوضًا يهدّد سلامة المواطنين والأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.





وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إنّ الوزارة أبلغت القائمَ بالأعمال ضرورة الوقف الفوري للهجمات التي تستهدف الأردن، واحترام سيادته وسلامة أراضيه، والالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.



وأكّد المجالي أنّ الوزارة أبلغت القائمَ بالأعمال بشكل حاسم أنّ الأردن سيتّخذ جميع الخطوات المتاحة واللازمة لحماية سلامة مواطنيه وأمنه وسيادته.





