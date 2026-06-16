الخارجية تصدر تعليمات للجماهير الأردنية في الولايات المتحدة بخصوص مباراة النشامى

الوكيل الإخباري- أصدرت وزارة الخارجية، مساء الثلاثاء، تعليمات للجماهير الأردنية في الولايات المتحدة بخصوص مباراة النشامى مع النمسا.

اضافة اعلان



ودعت الجماهير التي ستحضر المباراة في ملعب ليفايز ستاديوم في سانتا كلارا بكاليفورنيا، إلى الحضور إلى الملعب مبكرا لتجنب الازدحام والتأخير، والاحتفاظ بنسخة من جواز السفر، وشحن الهاتف وتفعيل خدمات الموقع، وتحديد نقطة تجمع مسبقة مع العائلة أو الأصدقاء في حال الانفصال، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية والمنظمين داخل وخارج الملعب، واستخدام وسائل النقل العامة أو النقل التشاركي لتجنب الازدحام الكبير المتوقع.



ونبهت الوزارة إلى عدم حمل المواد الخطرة أو الأدوات الحادة أو الألعاب النارية، وعدم تسليم المقتنيات الشخصية لأي شخص مجهول.



ودعت إلى الانتباه للأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفة أنه في حال حدوث تدافع أو حالة طارئة، يجب اتباع مخارج الطوارئ الموجودة في الملعب.



ونشرت الوزارة أرقام الطوارئ المهمة:



داخل الولايات المتحدة:

الشرطة / الإسعاف / الإطفاء: 911

للتواصل مع السفارة الأردنية في واشنطن في حالات الطوارئ:

202-924-0918

202-913-2715

202-934-0400



كما يمكنكم التواصل مع السفارة خلال ساعات الدوام عبر هذه الأرقام:



202-966-2861

202-966-2664

أو عبر البريد الإلكتروني:

[email protected]

[email protected]