"الخارجية": تصريحات وزير الاحتلال سموتريتش لا تنال من الأردن و لا تلغي حق الفلسطينيين

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن التصريحات المدانة التي تم تداولها لوزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والتي كان قد أطلقها في العام ٢٠١٦ عندما كان نائباً في الكنيست تعكس الفكر العقائدي التحريضي الواهم الذي يحمله الوزير الإسرائيلي.

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