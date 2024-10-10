"الخارجية": تصريحات وزير الاحتلال سموتريتش لا تنال من الأردن و لا تلغي حق الفلسطينيين

وأشار السفير القضاة إلى أن هذه التصريحات تظهر للعالم خطورة الفكر العنصري المتطرف الذي يحمله الوزير الإسرائيلي، وضرورة تحرك المجتمع الدولي وبشكل فوري وعاجل للجم العدوانية الإسرائيلية المنفلتة والتي تبدت عبر استمرار حربها العدوانية على قطاع غزة و الضفة الغربية ولبنان.
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