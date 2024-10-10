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"الخارجية": تصريحات وزير الاحتلال سموتريتش لا تنال من الأردن و لا تلغي حق الفلسطينيين

مبنى وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
الخميس، 10-10-2024 08:59 م

الوكيل الإخباري-   أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن التصريحات المدانة التي تم تداولها لوزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والتي كان قد أطلقها في العام ٢٠١٦ عندما كان نائباً في الكنيست تعكس الفكر العقائدي التحريضي الواهم الذي يحمله الوزير الإسرائيلي.  

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وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة المطلق واستنكارها لهذه التصريحات التحريضية والإقصائية بوصفها خرقاً للقانون الدولي والأعراف الدولية، مشدداً بأنها لا تنال من الأردن و لا تلغي حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في تجسيد دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.

وأشار السفير القضاة إلى أن هذه التصريحات تظهر للعالم خطورة الفكر العنصري المتطرف الذي يحمله الوزير الإسرائيلي، وضرورة تحرك المجتمع الدولي وبشكل فوري وعاجل للجم العدوانية الإسرائيلية المنفلتة والتي تبدت عبر استمرار حربها العدوانية على قطاع غزة و الضفة الغربية ولبنان.

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