الخارجية تعزي بضحايا زلزالي ميانمار وتايلند

08:55 م

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الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لجمهورية اتحاد ميانمار الصديقة، ومملكة تايلاند الصديقة، بضحايا الزلزال الذي ضرب الدولتين، وأسفر عن وقوع مئات الضحايا والإصابات. اضافة اعلان





‏ وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة تعاطف المملكة، وتضامنها الكامل مع حكومتي وشعبي جمهورية اتحاد ميانمار الصديقة، ومملكة تايلاند الصديقة، في هذا الحادث الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأسر الضحايا، وتمنيات الشفاء العاجل للمصابين.

