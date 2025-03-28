الجمعة 2025-03-28 10:15 م
 

الخارجية تعزي بضحايا زلزالي ميانمار وتايلند

وزارة الخارجية الأردنية
وزارة الخارجية الأردنية
 
الجمعة، 28-03-2025 08:55 م
الوكيل الإخباري-  أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لجمهورية اتحاد ميانمار الصديقة، ومملكة تايلاند الصديقة، بضحايا الزلزال الذي ضرب الدولتين، وأسفر عن وقوع مئات الضحايا والإصابات.اضافة اعلان


‏ وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة تعاطف المملكة، وتضامنها الكامل مع حكومتي وشعبي جمهورية اتحاد ميانمار الصديقة، ومملكة تايلاند الصديقة، في هذا الحادث الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأسر الضحايا، وتمنيات الشفاء العاجل للمصابين.
 
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