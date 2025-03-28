الخارجية تعزي بضحايا زلزالي ميانمار وتايلند

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة تعاطف المملكة، وتضامنها الكامل مع حكومتي وشعبي جمهورية اتحاد ميانمار الصديقة، ومملكة تايلاند الصديقة، في هذا الحادث الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأسر الضحايا، وتمنيات الشفاء العاجل للمصابين.
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