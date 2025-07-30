الخارجية تُعلن إجلاء أردنيين ورعايا دول صديقة من السويداء

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير د. سفيان القضاة، إنه جرى إجلاء المواطنين الأردنيين والرعايا من الدول الصديقة، بناءً على طلب دولهم، عبر حافلات الهلال الأحمر السوري، ضمن جهد مشترك مع المؤسسات الوطنية في المملكة.
وثمّن السفير القضاة جهود الأشقّاء في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وسرعة استجابتهم وتعاونهم في تسهيل عملية الإجلاء للمواطنين الأردنيين والرعايا من الدول الصديقة، وتأمين عودتهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.
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