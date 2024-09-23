الخارجية تعلن إعادة المعتقلين الأردنيين لدى الاحتلال إلى الأردن

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، أن الوزارة قامت ومنذ وقوع الحادثة، بمتابعة أحوال المواطنين والتنسيق مع الجهات الأردنية المعنية لتأمين عودتهما بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أنهما قد دخلا بالفعل قبل قليل إلى الأراضي الأردنية وأنهما بصحة جيدة ويتجهان الآن إلى ذويهم.
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