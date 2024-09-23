الخارجية تعلن إعادة المعتقلين الأردنيين لدى الاحتلال إلى الأردن

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين فجر الاثنين، عن إعادة المواطنين الأردنيين مصلح العودات، وحسين النعيمات إلى الأردن بعد احتجازهما عقب حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين الذي تسيطر عليه إسرائيل في الثامن من شهر أيلول الحالي.

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