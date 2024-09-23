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الخارجية تعلن إعادة المعتقلين الأردنيين لدى الاحتلال إلى الأردن

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
الإثنين، 23-09-2024 06:40 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين فجر الاثنين، عن إعادة المواطنين الأردنيين مصلح العودات، وحسين النعيمات إلى الأردن بعد احتجازهما عقب حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين الذي تسيطر عليه إسرائيل في الثامن من شهر أيلول الحالي.

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وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، أن الوزارة قامت ومنذ وقوع الحادثة، بمتابعة أحوال المواطنين والتنسيق مع الجهات الأردنية المعنية لتأمين عودتهما بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أنهما قد دخلا بالفعل قبل قليل إلى الأراضي الأردنية وأنهما بصحة جيدة ويتجهان الآن إلى ذويهم.

 
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