الثلاثاء 2025-11-11 08:47 م
 

الخارجية تقدم المواساة لأُسر ضحايا الطائرة التركية

الثلاثاء، 11-11-2025 07:48 م
الوكيل الإخباري-   أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية التركية الشقيقة بضحايا تحطّم طائرة شحن عسكرية تابعة للقوات المسلحة التركية.اضافة اعلان


وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب تركيا الشقيقة في هذا المصاب الأليم، معربًا عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأُسَر الضحايا.
 
 
