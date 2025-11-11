الخارجية تقدم المواساة لأُسر ضحايا الطائرة التركية

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب تركيا الشقيقة في هذا المصاب الأليم، معربًا عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأُسَر الضحايا.
