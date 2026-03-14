الإثنين 2026-03-16 06:45 م

الخارجية تكشف تفاصيل الحالة الصحية لأردني أصيب بسقوط شظايا في الإمارات

ل
أرشيفية
 
السبت، 14-03-2026 07:17 م
الوكيل الإخباري- ‏تابعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، من خلال القنصلية العامة في دبي، حالةَ مواطنٍ أردنيٍّ أُصيبَ اليوم نتيجة سقوط شظايا في إمارة الفجيرة خلال اعتداءات إيرانية غاشمة على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. اضافة اعلان


‏وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إنّ القنصل العام في دبي تواصل مع المواطن للاطمئنان عليه وتقديم أيّ مساعدة لازمة، وإنّ المواطن إصابته طفيفة، وحالته مستقرّة، وقد غادر المستشفى بعد تلقّي العلاج اللازم.

‏تجدّد الوزارة إدانتها الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الأردن وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة والدول العربية الشقيقة، وتؤكّد تضامنَ الأردن ووقوفه الكامل مع الإمارات والدول العربية الشقيقة، ودعمه لكلّ ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم واستقرارهم وسلامة مواطنيهم. 

‏وتشكر الوزارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على ما تقدّمه من عناية ورعاية للمواطنين الأردنيين المقيمين فيها، والعناية التي قدّمتها للمواطنين الذين أُصيبوا نتيجة الاعتداءات الإيرانية. 

‏وترجو الوزارة المواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في خارج المملكة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والتزام التعليمات الصادرة عن حكومات الدول المقيمين فيها، والتواصل مع الوزارة لطلب أيّ مساعدة على مدار الساعة عبر الأرقام الآتية:

‏- وحدة مركز العمليات في الوزارة:
‏00962799562471
‏00962799562193
‏- أو عبر البريد الإلكتروني لوحدة مركز 
‏العمليات: [email protected]
‏- أو عبر الأرقام المنشورة لبعثات المملكة الدبلوماسية الموجودين فيها.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

و

ن

ع

و

ة

ت

و

ن

الأكثر مشاهدة