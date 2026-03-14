الخارجية تكشف تفاصيل الحالة الصحية لأردني أصيب بسقوط شظايا في الإمارات

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إنّ القنصل العام في دبي تواصل مع المواطن للاطمئنان عليه وتقديم أيّ مساعدة لازمة، وإنّ المواطن إصابته طفيفة، وحالته مستقرّة، وقد غادر المستشفى بعد تلقّي العلاج اللازم.
تجدّد الوزارة إدانتها الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الأردن وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة والدول العربية الشقيقة، وتؤكّد تضامنَ الأردن ووقوفه الكامل مع الإمارات والدول العربية الشقيقة، ودعمه لكلّ ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم واستقرارهم وسلامة مواطنيهم.
وتشكر الوزارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على ما تقدّمه من عناية ورعاية للمواطنين الأردنيين المقيمين فيها، والعناية التي قدّمتها للمواطنين الذين أُصيبوا نتيجة الاعتداءات الإيرانية.
وترجو الوزارة المواطنين الأردنيين المقيمين والموجودين في خارج المملكة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والتزام التعليمات الصادرة عن حكومات الدول المقيمين فيها، والتواصل مع الوزارة لطلب أيّ مساعدة على مدار الساعة عبر الأرقام الآتية:
- وحدة مركز العمليات في الوزارة:
00962799562471
00962799562193
- أو عبر البريد الإلكتروني لوحدة مركز
العمليات: [email protected]
- أو عبر الأرقام المنشورة لبعثات المملكة الدبلوماسية الموجودين فيها.
-
أخبار متعلقة
-
مكاتب استقدام العاملين في المنازل: لا رحلات تسفير عاملات حاليا في ظل الأوضاع بالمنطقة
-
الأمن يحدد هوية سائق حافلة نقل طلاب صغيرة اعتدى جسديا على طفلة
-
الأمن العام: تعاملنا مع 356 بلاغاً لحادث سقوط شظايا
-
نشاط تجاري متزايد في أسواق العقبة
-
عاجل ولي العهد يفتتح مشروع إعادة تأهيل وتطوير مركز صحي جرش الشامل
-
"أوقاف جرش" تختتم المجالس العلمية الهاشمية
-
الأوقاف تحدد موعد صلاة عيد الفطر في المساجد والمصليات
-
توضيح هام من وزارة الطاقة حول أسعار المحروقات