الخارجية تهنئ بمناسبة يوم الأمم المتحدة

وأشاد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، بالدور المحوري الذي اضطلعت به الأمم المتحدة على مدار قرابة ثمانية عقود في تعزيز السلام والأمن والتنمية، والدفاع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وأكد السفير القضاة التزام الأردن الراسخ بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، انطلاقاً من إيمانه العميق بأن التعددية والتعاون الدولي يشكلان الأساس لمواجهة التحديات المعقدة التي تواجه المنطقة والعالم اليوم. وأضاف أن الأمم المتحدة تظل منارة للأمل للدول والشعوب الساعية نحو عالم أكثر عدلاً وسلاماً، وذلك من خلال أدوارها المتعددة في تقديم المساعدات الإنسانية، وحل النزاعات، ومكافحة تغير المناخ، وتعزيز التنمية المستدامة.
وأشار السفير القضاة إلى أن الأردن يعتز بشراكته الطويلة والمثمرة مع الأمم المتحدة، وخاصة في مجال دعم اللاجئين وتعزيز جهود السلام الإقليمي. وأعاد التأكيد على التزام المملكة الثابت بمساندة جهود المنظمة الأممية، والاستمرار في المساهمة الفاعلة لتحقيق أهدافها النبيلة. كما أعرب عن تطلع المملكة إلى مواصلة التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، من أجل بناء مستقبل يسوده السلام والاستقرار والازدهار المشترك للجميع.
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