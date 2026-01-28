الأربعاء 2026-01-28 04:59 م

الخارجية توجه رسالة هامة للأردنيين في الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية توجه رسالة هامة للأردنيين في الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية توجه رسالة هامة للأردنيين في الولايات المتحدة الأمريكية
 
الأربعاء، 28-01-2026 04:02 م
الوكيل الإخباري-   أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية الصديقة بضحايا العاصفة الثلجية التي اجتاحت عددًا من الولايات.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، عن تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية، مُعربًا عن أصدق التعازي والمواساة لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأوضح المجالي أنّ الوزارة، ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة في واشنطن، تتابع أوضاع الأردنيين في الولايات المتحدة، داعيًا الأردنيين في مناطق العاصفة الثلجية إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية في الولايات المتحدة، والتواصل مع الوزارة لطلب المساعدة على مدار الساعة عبر الأرقام الآتية:

الخط الساخن للسفارة الأردنية في واشنطن:
‎0012022949522
وحدة مركز العمليات في الوزارة:
00962795497777
‎‏00962799562471
‏00962799562193
عبر البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات:
[email protected]
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تمديد 5 مسارات نقل عام لخدمة مستشفى الأميرة بسمة الجديد

أخبار محلية تمديد 5 مسارات نقل عام لخدمة مستشفى الأميرة بسمة الجديد

تركيب 36 سماعة طبية متطورة لأطفال في البلقاء

أخبار محلية تركيب 36 سماعة طبية متطورة لأطفال في البلقاء

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي فعاليات مجتمعية تطوعية

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي فعاليات مجتمعية تطوعية

الخارجية توجه رسالة هامة للأردنيين في الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار محلية الخارجية توجه رسالة هامة للأردنيين في الولايات المتحدة الأمريكية

موقع واللا الإسرائيلي: فتح معبر رفح بالاتجاهين الأحد

فلسطين موقع واللا الإسرائيلي: فتح معبر رفح بالاتجاهين الأحد

ت

أخبار محلية توضيح حول ربط أكثر من منزل بعداد كهرباء واحد

ترامب: الهجوم التالي على إيران سيكون أسوأ بكثير

عربي ودولي ترامب: الهجوم التالي على إيران سيكون أسوأ بكثير

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والأمن العام يبحثان تعزيز آفاق التعاون المشترك

أخبار محلية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والأمن العام يبحثان تعزيز آفاق التعاون المشترك



 






الأكثر مشاهدة