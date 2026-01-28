الخارجية توجه رسالة هامة للأردنيين في الولايات المتحدة الأمريكية

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، عن تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية، مُعربًا عن أصدق التعازي والمواساة لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
وأوضح المجالي أنّ الوزارة، ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة في واشنطن، تتابع أوضاع الأردنيين في الولايات المتحدة، داعيًا الأردنيين في مناطق العاصفة الثلجية إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية في الولايات المتحدة، والتواصل مع الوزارة لطلب المساعدة على مدار الساعة عبر الأرقام الآتية:
الخط الساخن للسفارة الأردنية في واشنطن:
0012022949522
وحدة مركز العمليات في الوزارة:
00962795497777
00962799562471
00962799562193
عبر البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات:
[email protected]
