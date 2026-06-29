الخارجية توضح تفاصيل العثور على جثمان مواطنة أردنية تحت الأنقاض في فنزويلا

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أنّ فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني ساعد بالعثور على جثمان المواطنة، وأنّ الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في البرازيل تتابع تقديم المساعدة والمساندة اللازمتين لعائلتها، ولجميع الأردنيين في فنزويلا.
ودعا المجالي الأردنيين المقيمين والموجودين في فنزويلا إلى التواصل مع الوزارة أو السفارة الأردنية في البرازيل لطلب المساعدة على مدار الساعة عبر الأرقام الآتية:
- الخط الساخن للسفارة الأردنية في البرازيل:
005561996987070
- أو وحدة مركز العمليات في الوزارة:
00962799562903
00962799562471
00962799562193
- أو عبر البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: [email protected]
-
أخبار متعلقة
-
قائد فريق الإنقاذ الأردني في فنزويلا: انتشلنا 11 جثة ونواصل البحث عن ناجين
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الزبن/ بني صخر
-
سفراء يطلعون على عدد من التجارب السياحية في وادي رم
-
مذكرة تفاهم لدعم تمكين المرأة اقتصاديا في إقليم البترا
-
وزير الثقافة: مهرجان جرش جزء من تمثلات السردية الأردنية
-
الصناعة والتجارة: إجراءات استباقية حافظت على استقرار الأسواق
-
محاسب سابق في الجمعية العلمية يختلس 186 ألف دينار بشيكات مزورة
-
بعد الزلزال المدمر.. فريق الإنقاذ الأردني يواصل عملياته في فنزويلا