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الخارجية توضح تفاصيل العثور على جثمان مواطنة أردنية تحت الأنقاض في فنزويلا

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أرشيفية
 
الإثنين، 29-06-2026 07:40 م
الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين العثور على جثمان مواطنة أردنية رحمها الله، كانت تحت الأنقاض جرّاء الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أنّ فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني ساعد بالعثور على جثمان المواطنة، وأنّ الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في البرازيل تتابع تقديم المساعدة والمساندة اللازمتين لعائلتها، ولجميع الأردنيين في فنزويلا.

ودعا المجالي الأردنيين المقيمين والموجودين في فنزويلا إلى التواصل مع الوزارة أو السفارة الأردنية في البرازيل لطلب المساعدة على مدار الساعة عبر الأرقام الآتية:
- الخط الساخن للسفارة الأردنية في البرازيل:
005561996987070
- أو وحدة مركز العمليات في الوزارة:
00962799562903
00962799562471
00962799562193
- أو عبر البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: [email protected]
 
 


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