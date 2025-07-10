الخارجية توضح حول توقيف 4 طلاب أردنيين يدرسون في إحدى الجامعات الروسية

وأوضح القضاة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن مركز العمليات يتابع هذه القضية من خلال السفارة الأردنية في موسكو، حيث تبين من المعلومات الأولية أن سبب التوقيف يعود إلى حصول الطلبة على وثائق دراسية مفبركة من خلال أحد الأشخاص الموجودين في روسيا من جنسية غير أردنية، وأن السلطات الروسية أكدت للسفارة اعتقال الشخص الذي فبرك هذه الشهادات.
وأكد القضاة، أن القضية ما زالت قيد التحقيق، وأن مركز عمليات الوزارة والسفارة الأردنية على تواصل مع ذوي الطلبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع القضية عن كثب حتى يتم الإفراج عنهم.
-
أخبار متعلقة
-
أمانة عمان تنفذ المرحلة الثالثة والرابعة ضمن مشروع تطوير منطقة المحطة
-
الديوان الملكي يعزي أبو هنية وأبو جاموس
-
اختتام فعاليات معسكر النشاط الرياضي والبدني بمركز شباب إربد النموذجي
-
محمية العقبة البحرية تعزز مكانتها كنموذج رائد في الإدارة البيئية
-
وزير الثقافة يفتتح مهرجان موسم البيدر الثقافي في جرش
-
بيان من وزارة التربية والتعليم بخصوص امتحانات التوجيهي
-
حسّان: أمام العقبة مشاريع استراتيجية تتطلب جهودا مضاعفة لدعمها وتنفيذها
-
تنقلات وترقيات الى وظيفة مشرف في وزارة التربية - اسماء