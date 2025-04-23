الأربعاء 2025-04-23 10:25 م
 

الخارجية: جميع الأردنيين في إسطنبول بخير

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
 
الأربعاء، 23-04-2025 09:46 م
الوكيل الإخباري-    أكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع الجمهورية التركية الشقيقة، جرّاء الزلزال الذي ضرب بحر مرمرة وأجزاء من مدينة إسطنبول، وأدى إلى إصابة العشرات. اضافة اعلان


‏وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إن المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في مدينة إسطنبول جميعهم بخير، ولا توجد إصابات بينهم، داعيًا الأردنيين المتواجدين في منطقة الزلزال إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الرسمية الصادرة عن الجهات التركية.

وأعرب السفير القضاة عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين جرّاء الزلزال.
 
gnews

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