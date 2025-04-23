الخارجية: جميع الأردنيين في إسطنبول بخير

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إن المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في مدينة إسطنبول جميعهم بخير، ولا توجد إصابات بينهم، داعيًا الأردنيين المتواجدين في منطقة الزلزال إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الرسمية الصادرة عن الجهات التركية.
وأعرب السفير القضاة عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين جرّاء الزلزال.
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