الخارجية: مؤتمر اليمن خطوة إيجابية نحو التهدئة والحوار

كما رحّبت الوزارة بإعلان المملكة العربية السعودية الشقيقة استضافتها لهذا المؤتمر في إطار دعمها للجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية الشقيقة.
وجدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي تأكيد موقف المملكة الداعي للتهدئة ووقف التصعيد، وتغليب لغة الحوار، ومعالجة القضايا القائمة بين الأشقاء اليمنيين عبر التفاهم ومن خلال حلول سياسية توافقية تحقّق مصلحة الجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق، وتضمن أمنها واستقرارها، وبما يسهم في الأمن والاستقرار الإقليميين ويلبّي طموحات الشعب اليمني الشقيق.
-
أخبار متعلقة
-
الترخيص المتنقل "المسائي" بلواء بني عبيد غدا
-
بيان هام صادر عن الخارجية الأردنية
-
الهطولات المطرية تبشر بموسم إنتاجي واعد
-
مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يشارك في تشييع جثمان العين والوزير الأسبق صالح إرشيدات
-
الترخيص المتنقل المسائي في برقش غدا
-
مركز تدريب "تجارة إربد" يؤهل ألف شاب للعمل في 2025
-
ورشة تدريبية في جرش حول التغير المناخي
-
مشاركون في معرض اربد التنموي يسطرون قصص نجاح ملهمة