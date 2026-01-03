السبت 2026-01-03 08:10 م

الخارجية: مؤتمر اليمن خطوة إيجابية نحو التهدئة والحوار

الوكيل الإخباري-   رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بدعوة رئيس المجلس القيادي اليمني لعقد مؤتمر شامل يضمّ جميع المكوّنات الجنوبية لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية، واعتبرت الدعوة خطوة إيجابية لإنهاء التوتر والتصعيد وانتهاج الحوار والحلول الدبلوماسية.اضافة اعلان


كما رحّبت الوزارة بإعلان المملكة العربية السعودية الشقيقة استضافتها لهذا المؤتمر في إطار دعمها للجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

وجدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي تأكيد موقف المملكة الداعي للتهدئة ووقف التصعيد، وتغليب لغة الحوار، ومعالجة القضايا القائمة بين الأشقاء اليمنيين عبر التفاهم ومن خلال حلول سياسية توافقية تحقّق مصلحة الجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق، وتضمن أمنها واستقرارها، وبما يسهم في الأمن والاستقرار الإقليميين ويلبّي طموحات الشعب اليمني الشقيق.
 
 


