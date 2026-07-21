الخارجية: نرفض الاتهامات الباطلة بحق السعودية ونؤكد دعمها

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الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، التي تضمنت اتهامات باطلة للمملكة العربية السعودية الشقيقة بفرض حصار على الشعب اليمني الشقيق، وتهديدات تستهدف حرية الملاحة. اضافة اعلان





وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، رفض المملكة واستنكارها الشديدين لهذه التصريحات، مؤكدًا تضامن المملكة المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها، وصون أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.



وطالب المجالي المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم (2216) بشأن اليمن، والقرار رقم (2722) بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدًا أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حقٌّ يكفله القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.







