الخارجية: وفاة 3 أردنيين في حادثي سير منفصلين بالسعودية

الوكيل الإخباري- تابعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية حادثي سير منفصلين تعرض لهما مواطنين أردنيين في المملكة العربية السعودية الشقيقة.



وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إن الحادثين أسفرا عن وفاة ثلاثة مواطنين.

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