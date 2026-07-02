الخميس 2026-07-02 04:54 م

الخارجية: وفاة 3 أردنيين في حادثي سير منفصلين بالسعودية

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
 
الخميس، 02-07-2026 03:25 م

الوكيل الإخباري-    تابعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية حادثي سير منفصلين تعرض لهما مواطنين أردنيين في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إن الحادثين أسفرا عن وفاة ثلاثة مواطنين.

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و أوضح أن الوزارة من خلال السفارة الأردنية في الرياض تتابع مع السلطات السعودية لتقديم كل ما يلزم من مساعدة ومساندة ولإتمام إجراءات نقل الجثامين إلى المملكة، بناءً على رغبة ذويهم.

وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لأسرهم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.

 
 


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