الخارجية: وفاة 3 أردنيين في حادثي سير منفصلين بالسعودية

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إن الحادثين أسفرا عن وفاة ثلاثة مواطنين.
وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لأسرهم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.
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