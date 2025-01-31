 
الجمعة 2025-01-31 11:41 م
 

الخدمات الطبية: أرسلنا نحو 1700 من الكوادر إلى الضفة وغزة خلال عام

الخدمات الطبية الملكية
الخدمات الطبية الملكية
الجمعة، 31-01-2025 10:17 م

الوكيل الإخباري-    قال قائد طب الميدان في الخدمات الطبية الملكية، العميد الطبيب أحمد الصبيحات إننا أرسلنا نحو 1700 من الكوادر إلى الضفة الغربية وغزة خلال عام.

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وكشف  عن ارتفاع عدد المراجعين للمستشفيات الميدانية الأردنية في غزة والضفة الغربية خلال الحرب إلى 524991 مراجعا.


كما أعلن عن ارتفاع عدد العمليات الجراحية التي أجرتها المستشفيات الميدانية الأردنية خلال الحرب على غزة إلى 21989 عملية جراحية.


وأضاف أن المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة تعاملت مع 57795 إصابة حرب حتى الآن، مشيرا إلى 312 طرفا صناعيا تم تركيبها لمبتوري الأطراف في غزة.

 
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