الخدمات الطبية: أرسلنا نحو 1700 من الكوادر إلى الضفة وغزة خلال عام

الوكيل الإخباري- قال قائد طب الميدان في الخدمات الطبية الملكية، العميد الطبيب أحمد الصبيحات إننا أرسلنا نحو 1700 من الكوادر إلى الضفة الغربية وغزة خلال عام.

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وكشف عن ارتفاع عدد المراجعين للمستشفيات الميدانية الأردنية في غزة والضفة الغربية خلال الحرب إلى 524991 مراجعا.



كما أعلن عن ارتفاع عدد العمليات الجراحية التي أجرتها المستشفيات الميدانية الأردنية خلال الحرب على غزة إلى 21989 عملية جراحية.