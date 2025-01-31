الخدمات الطبية: أرسلنا نحو 1700 من الكوادر إلى الضفة وغزة خلال عام

وكشف عن ارتفاع عدد المراجعين للمستشفيات الميدانية الأردنية في غزة والضفة الغربية خلال الحرب إلى 524991 مراجعا.
كما أعلن عن ارتفاع عدد العمليات الجراحية التي أجرتها المستشفيات الميدانية الأردنية خلال الحرب على غزة إلى 21989 عملية جراحية.
وأضاف أن المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة تعاملت مع 57795 إصابة حرب حتى الآن، مشيرا إلى 312 طرفا صناعيا تم تركيبها لمبتوري الأطراف في غزة.
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